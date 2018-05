Patricia Sosa: "Un hijo siempre es una bendición, pero también hay otra realidad"

Patricia Sosa fue otra de las famosas que se sumó al reclamo por la despenalización del aborto. Este viernes, en diálogo con un ciclo radial,fue otra de las famosas que se sumó al reclamo por la despenalización del aborto.

"Cuando empezó toda esta movida del aborto y no sabía si involucrarme llore y llore mucho, yo voy todo el tiempo de la mano de mis guías espirituales y eso del aborto va completamente en contra de mis creencias. Estoy completamente en contra del aborto pero me tengo que correr del ombligo del mundo, no soy yo. Es todo el resto", dijo en Falta de Respeto, el ciclo de Fernando Prensa.

"Yo estoy en contra totalmente, un hijo es una bendición, sea como sea es una bendición, pero también hay una realidad de que el aborto existe y es un problema de salud pública y uno problema de salud pública no puede ser ilegal", agregó.

Y opinó: "Igual esta ley debe estar rodeada de ítems, atención psicológico para quien quiera abortar, una ley de adopción más ágil, cosa que si la chica decide no abortar pero no tener el niño pueda darlo a otras familias y este bebé crezca en otras condiciones. Y, fundamental, tiene que ir acompañado por educación sexual".

Luego, habló de su apoyo a la Campaña y reveló que no fue un momento fácil para ella. "Cuando fuimos con Lucía Galán, que es muy católica y creyente como yo, a firmar el acta nos miramos y teníamos los ojos llenos de lágrimas, tristes, con dolor porque esto va totalmente en contra de lo que pensamos, y cuando vi a otras chicas gritando y festejando esto del aborto yo pensaba que no puedo festejar esto, me duele, aun me duele. Pero tiene que ser una cuestión de Estado para que dejen de morir mujeres", concluyó.

