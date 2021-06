Patricia Sosa enfrentó las críticas por el acto homenaje a las víctimas del coronavirus

Se generó mucha polémica y críticas en las redes por la presencia de algunos artistas como Laura Novoa, Patricia Sosa y Lito Vitale en el acto del gobierno en homenaje a las más de 90 mil víctimas por el coronavirus.

Novoa incluso emitió un descargo desde su Instagram aclarando que no había cobrado casi un millón de pesos por esa presencia, cifra que trascendió.

En este contexto de polémica y críticas de la gente, Patricia Sosa habló en el ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez, sobre este tema: "Me llamó Lito Vitale para este homenaje a quienes se murieron por el Covid. Y yo pensé que lo único que tengo es mi voz, para homenajear a mis muertos, de mi país. Ni siquiera pasó por un acto político”.

“Una señora me dijo: ‘¿Por qué no saliste al balcón y cantaste?’. Porque mi vecino está vivo. Tengo amigos que se murieron, familia que se murió, amigos que no la están pasando bien porque están internados. Yo también soy parte de este pueblo y lo único que tengo para ofrecer es mi voz y la puse al servicio de todas estas familias que están sufriendo. Y para todas esas almas, para que puedan elevar un poco más rápido”, agregó la cantante.

Patricia dijo sentirse “triste” al respecto: “Ni siquiera en un duelo podemos estar juntos. Si ni siquiera en un duelo se puede achicar esta grieta, estamos en serios problemas. Yo me enteré ese día que iban a ir los gobernadores de todas las provincias. (...) Lo tenía a Capitanich por allá lejos, con el que tuve serios problemas cuando fui al Chaco Impenetrable... Lo tenía a Rodríguez Saa por el otro lado, que lo echó a patadas a Oscar (Mediavilla) de San Luis, habiendo hecho una obra tan maravillosa en la Casa de la Música. Es decir: yo no le fui a cantar a los políticos, porque si le tengo que ir a cantar a esa gente, les tengo que cobrar mucha plata”.

Sosa puntualizó que no cobró por su participación en el acto y amplió: “Y no sólo eso. Me dijeron: ‘Miren, chicos, que no va a haber nada para tomar, esto es muy austero’. Y yo me fui con el termo, con los saquitos de té, con dos tazas, una para mi manager y una para mí. Y compré cuatro sandwichitos de miga. Y cuando llegué, estaban las chicas de Lito Vitale que habían comprado una docena de facturas. Era así la situación”.

Y desafió a quienes cuestionan el hecho de haber cobrado por la participación en el homenaje: “Y si cobrábamos, ¿qué? Porque nosotros también tenemos que vivir de algo. Los músicos somos los últimos orejones del tarro, no tenemos entrada por ningún lado, no tenemos subsidios, no somos planeros, no nos dan nada, no tenemos lugares para ir a tocar. ¿Quién nos va a dar de comer? ¡Qué sé yo lo que cobró Laura Novoa! Y no creo que haya cobrado nada, tampoco. Menos la barbaridad que dijeron que cobró”.

“Yo estoy muy tranquila con mi participación. Mucha más gente de la que agredió, me agradeció por sentirse acompañados en este dolor. Yo puse toda mi buena intención en esto. Además: si yo no hubiera ido, ¿no hubiera colaborado con la grieta? Con mi presencia quise decir: ‘Unámonos aunque pensemos diferente. Cuando uno habla de muertos, no hay color político. Entonces, hay que estar más tranquilos, estamos fuera de eje. La gente está muy nerviosa y no se tiene que olvidar que somos todos compatriotas y que estamos hablando de muertos”, cerró Sosa.