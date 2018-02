Patricia Sosa habló de la pelea con Valeria Lynch: "Cuando la vea le voy a..."

A fines del año pasado, amigas y colegas hace varias décadas, se desató una inesperada pelea entre Valeria Lynch y Patricia Sosa.





Lo cierto es que anoche, en una entrevista con Tomás Dente en Vino para Vos (KZO), Sosa indicó: "Yo no me peleé con nadie, me enteré en televisión que ella estaba enojada, nosotras nos conocemos muchísimo y vamos a charlarlo".





"Con Valeria solamente cambiamos WhatsApp. Ella me mandó un muy lindo mensaje diciendo que 'la amistad de tantos años no se podía quebrar'", agregó.





Consultada sobre cómo imagina ese encuentro, Patricia adelantó: "Vamos a tomar unos mates porque los cantantes no tomamos café y le voy a le voy a preguntar '¿me podés explicar qué te pasa?'". "Y vamos a charlar de otras cosas en el medio", remarcó.





"Cuando uno se acompaña en momentos difíciles, tiene que haber algo grave para decir 'se termino esto'. Para mi la amistad tiene un peso muy valioso", finalizó Sosa.