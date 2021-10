Patricia Sosa habló del fenómeno L-Gante y él le contestó: "Dejá de loriar"

A Patricia Sosa le preguntaron por L-Gante y su respuesta fue un tanto crítica al cantante oriundo de General Rodríguez.

"Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario... Escuché el otro tema que en el video sale con un arma, eso del arma ya no me gusta", dijo la artista al ciclo Implacables, El Nueve.

"Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción", sumó la cantante.

Sobre el nuevo género de música urbana y el boom de nuevos artistas, Patricia indicó: "Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina y estoy viendo la novela de (Pablo) Escobar".

Y sumó: "Hay cosas que me gustan pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma".

Cuando L-Gante se enteró de estas declaraciones, no dudó en mandarle un mensaje un tanto irónico: "Patricia dejá de loriar (sic) y vení así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas. Pasame tu ryder".

Vale aclarar que un "rider" es un documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista o una banda para tocar.

