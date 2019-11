El mensaje que le envió Axel a Patricia Sosa cuando se conoció la denuncia de abuso sexual

Axel fue denunciado hace unos meses por acoso sexual por una joven de Río Negro. Desde ese momento, el cantante se llamó a silencio en público y canceló sus shows programados.

Patricia Sosa habló en el ciclo radial "Polino auténtico", Radio Mitre, acerca de lo que ocurre con su colega y aquella polémica que se generó en las redes por un abrazo a Tini Stoessel.

“Tini estaba muy cansada, hacía mucho calor en ese lugar. Ella estaba normal. Axel es de abrazar. Después fuimos a comer, no nos dimos cuenta de nada, nos enteramos dos días después”, indicó Sosa.

Y reveló que intentó hablar con él: “Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento".

“Yo después le mandé un WhatsApp y le puse: ‘¿cómo estás?’ para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, agregó la cantante.

En ese sentido, la cantante remarcó la actitud que debería haber tomado Axel para aclarar lo ocurrido: “Hay que poner la cara, para mí sí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría ‘salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'”, cerró.