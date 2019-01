Patricia Sarán reconoció que tuvo un romance secreto con Luis Miguel

Luis Miguel. Patricia Sarán reveló que hace muchos años atrás mantuvo un romance secreto con





"Lo que pasó no lo voy a contar. Pero él quería que me fuera a vivir a México. Es la persona más triste que conocí en mi vida", confesó Sarán.





"Pasaron dos años antes de que me diga eso. Yo no estaba casada, después me casé", agregó.

Y al ser consultada sobre su negativa de irse con él a México, amplió: "No me fui porque tengo familia en México, y no puedo decir esto, pero la verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos".





"Igual él (LuisMi) es la persona más triste que conocí en mi vida, tiene una historia de vida tremenda. Hablábamos mucho cuando estábamos juntos y me contó muchísimo de la madre", contó.





"Tenía mucha depresión, es un chico que tuvo una vida con muchísimo éxito pero bastante complicada", cerró Patricia.