Patricia Sarán estuvo en el piso de "Intrusos", América, y contó que se sintió acosada por Juana Molina hace unos años en Canal Trece.

"En un momento ella me agarra la mano en una grabación en Canal Trece y me dice: 'vos me gustas'", dijo la ex modelo y conductora en el programa de Jorge Rial.

"Y yo pensé que me lo decía por cómo conducía. Y ahí me vuelve a agarrar y me dice: 'vos me gustas como mujer'", explicó Sarán.

Y cerró: "Ahí la zafé y me fui a la mesa. Y me metí a la reunión".

El video.