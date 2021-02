Patricia Palmer: "Me gustaría más participar en Masterchef que en un Cantando"

Luego de varios meses, Patricia Palmer regresó al teatro presencial junto a Cecilia Dopazo con "Radojka", una obra de teatro con mucho humor negro que se estrenó el viernes 5 de febrero en el teatro Picadilly.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz se refirió a su vuelta a los escenarios y al "deseo de trabajar" debido a la pandemia del coronavirus.

"Yo por suerte hice muchas clases por zoom, hice streaming, participé en un festival para Miami, pero se extrañaba lo presencial. Lo viví con muchísima felicidad y con mucha emoción, escuchar a la gente reírse me llena de felicidad. Mas allá que están todos con barbijos, la gente necesitaba reírse. Fue la gente que el protocolo permite, y se disfrutó mucho. Es un trabajo que venimos preparando hace meses y que lo hayamos podido estrenar en manera presencial es maravilloso", destacó Palmer tras el estreno en un live de Instagram con Juan Pablo Godino.

"Yo voy mucho al teatro, me encanta. Y Rottemberg, que es nuestro gurú del teatro, en el mundo no tiene contagio. Está muy respetado el protocolo, se respeta la distancia y todo. Pero además, la gente al reírse libera endorfinas y eso hace que el bicho no esté en el teatro ya que eso protege el sistema inmunológico", señaló con respecto al protocolo que se implementa para que el teatro haya podido volver.

Y destacó: "Nunca tuve miedo para volver a trabajar en teatro. No se gana nada teniendo miedo, si hay que cuidarse y tener precaución. Pero el miedo no ayuda para nada y hay que tener coraje y seguir adelante. Si se respeta todo, hay muy pochas chances de contagiarse".

Ante la posibilidad de poder vacunarse, dijo: "Hay que hacerle caso a la gente que sabe y que cada uno le consulte a su médico. No hay que hablar de lo que uno no sabe. Si mi médico me dice que hay que vacunarse, yo lo hago. Por ahora no hay la posibilidad de vacunarse en mi caso, sino ya lo hubiese hecho. Ojalá llegue para todo el mundo y se solucione esta situación".

Por otro lado, Patricia Palmer confesó que le gustaría participar en el exitoso ciclo gastronómico de Telefe: "Me gustaría más participar en MasterChef que en un Cantando. Exponerme a nivel artístico no sé si lo haría como lo es el Cantando, ahí me siento más para jurado que participante a esta altura de la vida. En ese tipo de programas hay que prenderse al juego y no encuentro el motivo en este momento de mi vida para estar ahí. Igual uno nunca puede decir no, porque no sabes qué puede pasar en el futuro. Pero me gustaría MasterChef porque me encanta cocinar, cocino mucho, todos los días de mi vida. Pero tampoco soy chef, pero me gustaría el desafío y tener la posibilidad de aprender, estaría bueno. Yo soy espectadora del programa, me encanta y estoy esperando que empiece la nueva temporada".

LEER MÁS Preocupante mensaje del Negro Oro: "La soledad me agobia, me apabulla, me asusta"