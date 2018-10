Patricia Pacheco a Carmen Barbieri: "No creo que Rodrigo le haya dicho que yo le cobraba para ver a su hijo"

"Intrusos" (América TV), Carmen Barbieri arrojó que "Rodrigo Bueno tenía que pagarle a la madre de su hijo (Patricia Pacheco) para que lo deje ver al nene". En una entrevista conarrojó que(Patricia Pacheco)





Ante la sorpresa de Moria Casán y el resto de los panelistas del programa, quienes no podían dar crédito a lo que decía, agregó: "Le cobraba un dinero la madre para ver al nene. Lo puedo asegurar y me hago cargo de lo que digo porque me lo contó él. Tenía un precio por media hora, una hora o lo que arreglaban. Él sufría mucho por ese tema porque amaba profundamente a su hijo. Lo subía al escenario y lo llevaba a todos lados cuando podía".





Carmen aclaró que se hizo muy compinche con Rodrigo cuando la visitaba en "Movete", el magazine que ella conducía en América. "Yo también soy amiga de Alejandra (Romero), su última pareja. Rodrigo respetó mucho a todas sus mujeres y le gustaban de todas las edades. Si yo le decía que sí a sus lances...", sugirió.

Ante esta dura denuncia, Patrica Pacheco se defendió: "La verdad es no hace falta que yo ni diga ni demuestre lo que tenía encima cuando murió Rodrigo, que era nada. No sé de qué dinero estaría hablando Carmen y menos refiriéndose a la madre de su hijo. Lo lamento mucho por ella, que se maneje en esos términos, o que quiera sacar provecho público y mediático", dijo a Clarín.





Y continuó: "Si hubiese sido por plata me hubiera quedado siempre con él. Y si me fui de su lado es porque tuve mis motivos. Yo lo amaba pero hay cosas que superaban. Vivo en un techo que le compró Rodrigo a Ramiro cuando tenía casi tres años y acá sigo. No es un lujo. Es un techo para su hijo".





"No creo que Rodrigo le haya dicho algo así jamás. Primero porque no es verdad. Y si alguna vez me dio algo yo lo utilizaba para comprar pañales, alimentos y ropa en la feria de Villa Domínico. Ojalá algún día Dios la perdone. Entiendo que alguien que dice eso, no tiene conciencia ni corazón", finalizó Pacheco desmintiendo rotundamente a Barbieri.