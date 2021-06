El Patón Basile habló de sus adicciones: "Lloraba solo en casa"

Varios actores, deportistas y figuras del rock nacional han tenido que enfrentar un dura lucha por las adiciones.

Y anoche, el campeón de peso pesado, Gonzalo “Patón” Basile, estuvo en "Vino para vos" con Tomás Dente y se refirió a los difíciles episodios de su vida, que fueron muy duros y a los cuales debió enfrentarse por las adicciones.

“Estuve separado de mi mujer cuatro meses y bueno, era jueves, viernes, sábado, domingo divertirme y pasarla lindo. Y lunes, martes y miércoles llorar sólo en casa. Hasta que yo mismo me di cuenta y me dije andá a buscar lo que te hace feliz. Fui, me costó, tuve que remarla pero me escuchó y me dijo que me iba a dar otra oportunidad”, contó Basile.

Luego se refirió a cómo se vive de adentro el mundo del boxeo: “No voy a dar nombres, pero grandes campeones que han tenido todo, terminaron mal. Como venimos de muy de abajo, yo vengo de una familia laburadora, fui carente de muchas cosas y al tener todo, te hace perder un poco la cabeza. Si no tenés a alguien que te guíe perdés el control”, expresó.

Por último, El Patón recibió el mensaje de su hermana Mary y se quebró por las tiernas palabras que le dijo. “Somos cinco hermanos, yo soy el mayor y después me sigue Mariano, Sandro, María y Nico. Es mi compinche. Mis viejos dice que ella me apaña y a todo me dice que sí. Es una piba que le pone el pecho, muy luchadora, muy sentimental”, señaló.