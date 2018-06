PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el conductor quien expresó sobre esta idea de componerle un tema al crack argentino.

messi 1.jpg



"Surgió de recontra casualidad jugando con mis hijas que están escuchando mucho trap últimamente y a mí me encanta porque me gusta el rap de hace mucho tiempo y me gusta cómo creció este género", empezó Galván.





Y amplió: "Veo a los artistas que la están rompiendo ahora y ese tema lo cantábamos mucho y yo le iba cambiando la letra. Y de pronto me salió el estribillo, me senté y me inspiré. Grabé el tema con mi hija en una versión casera, se lo mostré a un productor musical que conocía, le pareció un temazo y me dijo grabémoslo en estudio. Conseguimos el imitador de Messi e hicimos el video".

pato galvan.jpg



Y sobre lo que palpita de Messi en el Mundial, comentó: "Yo estoy expectante porque lo veo muy enfocado y él en su interior siente que este es su momento, que es ahora o nunca y le tengo mucha fe que nos de esa alegría que tiene casi programada desde que nació. La canción quiere reflejar eso, esa historia puesta en la palabra de él".