Pato Galván, tras bajar 55 kilos: "Lo tomé como un trabajo y lo hice al 100%"

pesaba 144 kilos, antes de iniciar una dieta como si fuese un participante más de "Cuestión de Peso", programa que lo tuvo como conductor hasta agosto, cuando finalizó de forma abrupta.

En enero pasado se sacó una foto durante sus vacaciones en la playa cuando





Hoy, con 89.6 kg, disfruta de su salud y su rutina alimenticia. Este medio dialogó con el exanimador de "Atorrantes" y declaró: "Lo que me pasó a mí fue de casualidad al principio, me interesa ser claro con eso. No es que tomé una decisión ni me di cuenta que estaba mal de salud. Se dio por laburo y me lo tomé como un trabajo, profesionalmente. Lo hice al 100%. Si me decían que era para estar más lindo, quizá no lo hacía".

"Me empezaron a hacer estudios en la clínica Cormillot y los números me daban en el palo con la obesidad. Ahí tome conciencia de que podía solucionar un problema. Le encontré la vuelta para hacerlo sin sufrimiento, cambiar la rutina. Fui creativo en la manera de alimentarme, fueron claves las viandas", agregó.

"Primero me ordené el cuándo, después el cómo y recién después el cuánto y el qué. Hay cosas que son más saludables y podés comer mucho y otras cosas no. Al cuerpo le gusta estar bien".

"Me gusta correr, boxear, hacer remo y ya estoy acostumbrado. Los días que entreno, como más, pero sigo bajando porque sigo depurando. Estamos muy intoxicados", cerró el Pato.