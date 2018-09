Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Juan Martín del Potro tras la historia que contó en el programa del Pelado López, "Todo x hoy", por El Nueve. Pata Villanueva compartió en Twitter la imagen de su beso de hace siete años contras la historia que contó en el programa delpor





Embed La foto buscada era esta sin importancia hace 7 años pic.twitter.com/UKlHHrKj2g — Pata villanueva (@pata_villanueva) 23 de septiembre de 2018



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz quien relató cómo fue ese encuentro con el tenista de Tandil.





"Recibí muchos mensajes e invitaciones a programas por esto. Fue un tema que se dio en el programa del Pelado López donde el que perdía un juego tenía que decir algún romance con un conocido que había pasado y que nunca tuvo trascendencia. Entonces yo conté ese que lo único que había salido fue esa foto en el diario La Nación después de la Copa Davis de hace siete años", comentó Pata en charla con este medio. comentóen charla con este medio.





"Él en el vip me dio ese beso que había ganado la copa y yo estaba en la primera fila mirándolo. Y cuando lo fui a saludar todo empezaron: que le de un pico, que le de un pico, y ahí me enchufó ese chuponazo. Fue eso nada más. Y lo conté en el programa y se armó un revuelo bárbaro. Fue algo que pasó hace un montón pero se ve que en ese momento no tuvo trascendencia ese beso. Nada más que eso", explicó.