Pata Villanueva contó que tuvo un romance con Del Potro: "Fue un touch and go"

Pata Villanueva estuvo en el programa de Guillermo López en El Nueve, "Todo x hoy", y sorprendió a todos al revelar que tuvo un affaire con Juan Martín del Potro. estuvo en el programa deen, y sorprendió a todos al revelar que tuvo un affaire con





"Pasó hace un par de años. Fue un touch and go. Algo así nomás que no tuvo trascendencia", aseguró la actriz.

del potro.jpg



Cuando le pidieron más detalles de la fugaz relación, Pata agregó: "Me dio un beso cuando yo estaba en primera fila del primer campeonato que ganó. Le di suerte. Ahí empezamos, empezaron todos a joderlo y bueno...después hubo algo más".





Finalmente, calificó el desempeño del tandilense: "¿Fue un top ten?", preguntó El Pelado. "Fue uno más. Tampoco me mató, chicos", contestó Villanueva.