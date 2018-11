Pata Villanueva contó que fue víctima de violencia: "Siempre me acuerdo"

Pata Villanueva recordó una fuerte experiencia que vivió hace treinta años cuando sufrió violencia por parte de una pareja.





"Acá tengo un punto porque un novio mío se enojó y me clavó -¡pum!- una birome. No me la dio en el ojo, me la dio acá (apoyando el índice en el medio de las cejas) y todavía tengo el agujerito", dijo la actriz en el programa "PH, "Podemos Hablar", Telefe. dijo la actriz en el programa









"Fue hace treinta años y salió sangre, tipo chorro. En realidad no lo quiso hacer... Siempre me acuerdo, es una cosa que me quedó en el cuerpo".





Al pasar, también agregó: "Un perro también me mordió acá y tengo la marquita", recordó Pata. El video con su relato.