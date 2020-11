Los pasos que siguió Oscar Mediavilla para convertirse en el malo de los jurados

Oscar Mediavilla le dio una reveladora nota a "Estelita en casa", América. El productor musical y marido de Patricia Sosa le reveló a Jey Mammon que cuando comenzó a ser jurado de los realitys de canto siguió un consejo muy radical que lo convirtió en el más malo de todos.

Oscar fue jurado de muchos certámenes como Operación triunfo, los Cantando incluso viajó a Chile en varias oportunidades para hacer esta tarea. En su participación del "Cantando 2020" resaltó por su peleado con Alex Caniggia, y ahora se puede entender un poco más el por qué.

"En un show de televisión vos tenes que ser duro. ¿Tu papel cuál es? El de el tipo duro. Lo mismo que tengas que hacer animal o un tipo duro de la historia", comenzó diciendo sobre una charla que tuvo y agregó: "Pero yo no soy actor".

"Por eso nunca mientas y no le digas a un tipo que no canta bien que canta mal y a uno que canta mal que canta bien. Ahora, cuando vos digas eso pensá esto: vos tenés que decirle a un tipo que cantó muy mal... si se lo decis de golpe no tiene efecto", explicó.

"Si vos al tipo por ejemplo le decis ´que lindo pelo que tenés´, él sabe que vos sos una mierda porque ya lo demostraste en muchos programas. Si sumó esos anteojos te quedan bien, vos te empezás a relajar un poco porque pensas que no te estoy pegando", agregó.

"Después decís una cosita más y tomás impulso: tomás un bate de beisball y le bolas la cabeza con todos esos sueños que tiene. Recordá siempre que esto no es un concurso de canto es lo que le pasa a la gente que se mete en un concurso de canto", terminó diciendo Oscar ante una Estelita impactada que aseguraba que lo que escuchaba era "tremendo".

