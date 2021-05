Tras los pasos de mami: Indiana Cubero quiere ser modelo como su madre Nicole Neumann

Todos conocemos el largo camino que ha recorrido Nicole Neumann en las pasarelas argentinas y del mundo. Sin duda una número uno en la moda, Nicole supo dejar huella tras sus pasos... tal es así que una de sus tres hijas quiere seguir por ese mismo sendero.

Es así que Indiana, que ya tiene 13 años uno más de aquella famosa tapa de Gente que hizo su mamá que la catapultó a la fama a los 12, comenzó el curso de modelaje en el escuela de Anamá Ferreyra. "Arrancó de manera presencial, pero ahora con las restricciones son de manera virtual. Por zoom", le confirma Nicole Neumann a PrimiciasYa.com.

Ante la consulta a la conductora y modelo, la respuesta fue rápida: "Siiiii, me lo pidió ella. Lo está haciendo con una amiga del colegio", cuenta orgullosa Niki. "Conozco a Anamá y a Taina, su hija, y yo le confié a mi hija a ellas".

Hace poco tiempo la propia Nicole en una entrevista había confesado que “¡Ay, no, no, no! Ni loca quiero que sea modelo. Quiero que viva cada etapa a su debido tiempo. Como mamá las veo muy chiquitas". Pero Nicole fue la gran "Lolita" argentina y ante el deseo de su hija imposible decirle que "no".

Y mucho menos cuando una amiga de Nicole le confesó "quiere ser modelo como la mamá". Esas palabras fueron mágicas, y en el olvido quedaron aquellas declaraciones y Nicole instrumentó todo para que el deseo de Indiana pueda hacerse realidad bajo el cuidado y la observación que cualquier adolescente requiere. "Le gusta aprender a caminar con tacos, maquillarse y todas esas cosas ..."

La veremos seguro a Indiana pronto en la tapa de revistas.

