¿Qué pasó con Tamara Pettinato en el programa de Verónica Lozano? ¿Se fue, la echaron o pidió licencia?

Primiciasya.com pudo averiguar qué sucedió con la periodista que ya no forma parte del panel del programa de Telefe.

Para sorpresa de muchos, Tamara Pettinato finalizó su participación como panelista en el programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano".

En charla con el Diario La Nación, Tamara afirmó: "Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato".

Y agregó: "Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas".

LEER TAMBIÉN: La reaparición pública de Mirtha Legrand en los Personajes del Año: Confirmó cuándo vuelve a la tevé

En charla con la emisora, Telefe, la respuesta fue que hubo un acuerdo entre las partes para finalizar el vínculo laboral.

Sin embargo, el programa pertenece a la productora Kuarzo y fuentes consultadas en la empresa afirmaron que Tamara se tomó vacaciones y que luego sumó una licencia.

El motivo de la licencia, según sus palabras, es que se fue hacer una serie de estudios en los Estados Unidos.

Ella está de novia con un americano y en la firma creen que podría haber iniciado un tratamiento de fertilización.

"Nos preguntó si le guardábamos el lugar para cuando volviera porque se quería quedar y nosotros le contestamos que no sabíamos porque estamos en un proceso de cambio. Y además le dijimos que si sus intenciones son quedarse más tiempo en Estados Unidos que lo haga", afirmó la fuente consultada por este medio.

Su lugar, por el momento, lo está ocupando Diego Ramos que se sumó la semana pasada como invitado pero no se sabe a ciencia cierta si seguirá en el staff.

LEER TAMBIÉN: Tamara Pettinato se despidió del programa de Verónica Lozano: "La tele no tiene corazón"