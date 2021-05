¿Qué pasó entre el bailarín de Romina Richi y Jimena Barón después de ShowMatch?

Una de las sorpresas hot de la noche en la que se dio por comenzado el concurso de ShowMatch, fue el bailarín de Romina Richi, quien levantó la temperatura de Jimena Barón y la envidia de Tinelli.

Porque apenas Juan Manuel Palao salió a escena, alcanzó para que Marcelo Tinelli se diera cuenta que allí había una linda previa que supo explotar. Desde hacerle mostrar su físico trabajadísimo, y compararlo con el suyo, hasta incluir a Jimena Barón en la conversación. Allí la cobra, afilada, avisó que tenía el hisopado negativo dando a entender que Palao era un posible candidato para la jurado soltera.

Roto el fuego de la primera presentación, Juan Manuel Palao dio su primera nota a "Esto no es Hollywood" (Mucha Radio 89.5 FM), el programa de Fernanda Iglesias, donde contó cómo transcurrió la primera noche en la pista de baile. Así es que relató que “fluyó todo así, y yo la pasé increíble. No me esperaba para nada que suceda eso. Para mí fue un honor que alguien me diga ‘qué bueno que está tu cuerpo’, lo de Marcelo fue un halago”.

Con respecto a qué pasó con Jimena Barón después de aquella clarísima tirada de onda al aire, Palao reconoció que “hubo una charla, pero tranqui. Muy ameno todo. Jime es lo más, además es muy bella. Podemos decir que me gusta”. Y dio algunos detallas específicos: “la charla se dio por el chat de Instagram… Nos escribimos. Buena onda, nos contamos lo que fue el programa. Re tranqui”.

En cuanto a su estado civil, el bailarín que ha formado parte del elenco de 'Sex', se encargó de dejar bien en claro que está soltero. Y con relación a Jimena Barón, aseguró "me animaría a invitarla a salir, se tiene que dar, veremos cómo fluye”.