Otro pase de factura al aire de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli: ¡Por Broadway!

La jurado Guillermina Valdés aprovechó un momento del ciclo para lanzar un palito a su pareja, Marcelo Tinelli. "No pertenezco a esa gestión", le remarcó la modelo y empresaria.

La situación que se generó en la noche del lunes en La Academia 2021 no es la primera vez que ocurre al aire. La modelo y empresaria Guillermina Valdés le hizo alguna clase de reclamo íntimo a Marcelo Tinelli.

Lo cierto es que en medio de la ronda de musicales, Marcelo Tinelli anunció con bombos y platillos la pareja integrada por Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala que interpretarían un pasaje del famoso musical Aladín.

Es así que para generar expectativa en la performance, el cabezón no tuvo mejor idea que contar que cuando estuvo en Broadway tuvo la posibilidad de ver el espectáculo. Fue allí que recordó, al tiempo que anunció: “Lo vi y me encantó. No espero menos que eso”.

Fue en ese momento cuando Jimena Barón, una de las jurados y amiga de Lizardo, se tentó y le disparó a Tinelli: “Broadway es mucho, no seas injusto, pobre Lizardo. ‘Esperamos Broadway’, no le digas eso, tiene que salir ahora vestido de Aladdín, con un gorrito que no sabés lo que es”.

Así las cosas, la pareja hizo lo que pudo con su performance -sobre todo por el pobre desempeño de Ponce-. Pero la sorpresita para el conductor de ShowMatch que lo dejaría sin respuesta vendría al momento de la devolución de su mujer.

Así, cuando Guillermina Valdés tomó el micrófono para puntuar a la pareja, lo primero que hizo fue aclarar con un pequeño dardo destinado a Marcelo Tinelli: “Yo no fui a Broadway porque no pertenezco a esa gestión. No la vi en Broadway”.

Haciéndose el distraído y con cara de sota, el conductor lanzó “¿No pertenece a esa gestión de Broadway?”. Pero la respuesta de la modelo no se hizo esperar, para mandar el frente a su pareja: “No, a la gestión que llevó a Broadway… ya sabés, yo no fui a Broadway. A la gestión tuya, ¡dale!”. Teléfono para el cabezón Tinelli...

A24/show