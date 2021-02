Pase de chef: Christophe Krywonis firmó contrato y formará parte del programa de Mariana Fabbiani en El Trece

El ex "Masterchef" y "Bake Off" se va de Telefe. Ya cerró con la productora Mandarina para sumarse al magazine que conducirá a partir de abril la conductora durante las mañanas de la emisora.

El chef francés Christophe Krywonis firmó contrato hace pocas horas con la productora Mandarina y se sumó al programa de Mariana Fabbiani que va a comenzar en abril en la pantalla del Trece.

Fuentes consultadas por este portal confirmaron que el chef de 55 años pasa de Telefe al Trece tras haber desistido de formar parte de la primera edición de "Masterchef Celebrity".

Recordemos que en 2014 y 2015 formó parte del canal de las pelotitas donde se hizo popular y formó parte de "Masterchef" y "Masterchef Kids".

Ya en 2016, condujo "Pesadilla en la cocina", programa emitido en Telefe. En 2018, formó parte del jurado de "Bake Off Argentina" y "Familias frente a frente".

En 2020 volvió a integrar el jurado de "Bake Off Argentina" en su segunda temporada.

Cuando se bajó de la edición de famosos, Krywonis argumentó: “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue".

Sobre el programa de Mariana Fabbiani no se conocieron detalles excepto que será un magazine para competir con "Flor de Equipo".

