Qué pasa entre Paulo Londra y su pareja: ¿Crisis, separación y escándalo?

El cantante Paulo Londra y su pareja, Rocío Moreno, estaría atravesando una fuerte crisis, según contaron esta tarde en Intrusos.

El intérprete de "Adán y Eva", "Tal vez", "Nena maldición", entre otros hits, y su novia dejaron de seguirse en las redes sociales. Un indicio de la tormenta por la cual estarían pasando los protagonistas de esta historia de amor.

Aunque esa no fue la única pista. Rocío Moreno compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se a su beba Isabella Naomi -fruto de la relación con Londra- luciendo una remera, que tiene la ecografía de su hermanita. "Mi familia", escribió la joven es la descripción de la foto, en la cual no está el cantante.

Además, en su cuenta de Twitter, Rocío publicó un sugestivo mensaje. "Y hoy te digo adiós", manifestó y no hizo más que alimentar los rumores de una crisis.

Pero no no fue todo. Más tarde, la joven redobló a apuesta. "Posta en lo que se aparenta en las redes, no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo", expresó en otro tuit, que después decidió eliminar.