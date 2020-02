¿Qué pasa entre Karina Jelinek y Nacho Scocco?

Tras su paso por Divina comida, Telefe, Karina Jelinek volvió a convertirse en noticia por varios motivos. Entre ellos estuvo la mala onda que tuvo con Silvina Luna, que también estuvo en el ciclo de cenas, y por su importante casa en un country de zona norte que tuvo que salir a aclarar que ella puede vivir ahí porque trabaja hace muchos años.

Pero, también volvieron los rumores amorosos. La morocha ahora está sola y en una telefónica con el ciclo Siempre Show, Ciudad Magazine, la relacionaron con el delantero de River Plate, Nacho Scocco.

LEER TAMBIÉN: El momento más tenso entre Karina Jelinek y Silvina Luna: ¡La acusó de roba novios!

Tomás Dente le preguntó por varios jugadores hasta que llegó al goleador. “¿Cómo se llama?”, preguntó Karina al escuchar el apellido y quiso escaparse: “Chicos, me estoy quedando sin señal, ja”.

“¿Te escribió Nacho Scocco?”, preguntó Dente pero Karina siguió eludiendo: “Yo no salí nunca con jugadores de fútbol y no tengo idea. Al único que vi en persona, conocí y me pareció un potrazo mal es David Beckham. No salí con él, pero estuvimos en el mismo hotel y lo conocí porque comía cerca de él, me lo presentó un amigo y me saludó, pero no salí. Estaba solo en Nueva York con unos amigos”.

Entonces, Karina volvió a contestar al escuchar que el jugador del equipo del Muñeco Gallardo está soltero: “Voy a revisar mi Instagram privado porque no sé, no tengo idea. ¿hubo respuestas? Me dieron intriga, voy a revisar. (…) Es alto, ¿no? No me gustan los petisos”.

Además, la modelo afirmó que "está dispuesta a enamorarse".

LEER TAMBIÉN: La furia en Twitter de Karina Jelinek por los cuestionamientos a la lujosa mansión donde vive