¿Qué pasa entre Julieta Ortega y el ex de Florencia Kirchner?

Gran sorpresa causó el video que compartió Julieta Ortega junto a Camilo Vaca Narvaja, el ex de Florencia Kirchner.

Sucede que hace pocas semanas se supo que la hija de Palito Ortega se separó del empresario Esteban Eskenazi y se pensaba que el distanciamiento no tenía que ver con la llegada de un nuevo amor.

Camilo Vaca Narvaja es el padre de Helena, la hija de Florencia Kirchner, y también es el ex yerno de Cristina Kirchner, vicepresidenta electa.

El posteo fue acompañada por un fragmento de la canción “A primera vista”, en la voz de Pedro Aznar, que reza: “Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré”.

En la foto que publicó Vaca Narvaja él es quien mira a cámara, mientras abraza a Ortega. De fondo, al igual que en el posteo de la actriz, se escucha a Pedro Aznar entonando “A primera vista”.

