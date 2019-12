¿Qué pasa entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo?

La hija del "10" y el ex futbolista volvieron a levantar los rumores de un noviazgo ante un intercambio cariñoso de mensajes en las redes.

En los últimos días comenzó a surgir con fuerza un rumor de que entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se estarían dando una oportunidad como pareja.

Desde hace un tiempo, Gianinna está diseñando una cápsula de accesorios en una marca y con motivo del lanzamiento de una nueva temporada, la hija del “10” envió varias cadenitas, pulseras y anillos como regalo a famosos. Entre ellos a Daniel Osvaldo.

El ex deportista y ex pareja de Jimena Barón le agradeció el presente y ella le respondió con un cálido “te quiero”. Un pequeño gesto que no pasó inadvertido.

Daniel y Gianinna se conocen desde hace varios años, más precisamente cuando él regresó al país para jugar en Boca. Por ese entonces, Osvaldo estaba en pareja con Jimena Barón, quien entabló una amistad con Giannina pero cuando se separaron la cantante y la hija del ex astro del fútbol se distanciaron, pero parece que no fue así del ex jugador.

Este año Daniel Osvaldo acompañó a Gianinna al cumpleaños de Diego Maradona y desde entonces enfrentan estos rumores. La joven dijo en sus redes que está soltera, pero sus fans unen cabos y no les cierra.

¿Se animarán a blanquearlo?