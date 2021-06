¿Qué pasa entre Christophe Krywonis y Mercedes Ninci?

Mariana Fabbiani ofició de celestina entre dos integrantes de su programa.

La conductora dejó al descubierto que el chef Christophe Krywonis tiene muy buena onda con Mercedes Ninci y también deslizó la posibilidad de un romance en puerta.

El ex jurado de Masterchef preparó un pastel de papas y la periodista fue la primera en probar. "Es el mejor pastel que probé en toda mi vida", comentó Ninci.

"Decime una cosa.. ¿a vos te conquistan con la comida? Porque acá yo veo una electricidad", preguntó la presentadora. "Cuidado lo que decís Mariana...", advirtió el cocinero, un tanto incómodo por la situación.

"¿Estás soltero Christophe?", indagó Florencia Arietto, columnista del programa. "Hace rato que se sabe que soy soltero", precisó el chef y, rápidamente, hizo una aclaración: "No entienden... que me caiga bien la señora, no significa que tenga onda".

Si bien trató de desligar se de cualquier romance, el cocinero dio por terminado el asunto, con palabras muy afectuosas dirigidas a su compañera. "Mercedes es una persona que no conocía y enamora su honestidad, su sinceridad y su pureza", cerró el ex Masterchef.