El particular motivo por el que Sofía Jujuy se mostró llorando en las redes

Sofía Jujuy Jiménez terminó de ver la película "Me, before you", que protagonizan Emilia Clarke y Sam Claflin, y no dudó en grabarse llorando. La modelo, compartió esos videos con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando", comenzó diciendo en sus stories mostrándose totalmente vulnerable.

LEER TAMBIÉN: Sol Pérez sobre la posibilidad de compartir programa con Jujuy: "Dejé en claro que la conducción es de a dos"

"Ay no, les juro. Y de repente con chacarera de fondo", comentó con risa y llanto a la vez por la música típica de su provincia que sonaba de fondo. "Listo lo que me pegan los domingos. Amo emocionarme con las películas y llorar tipo sacada. En los cines era muy difícil y me tenía que controlar, dios", admitió ya que ante su popularidad siempre podía haber un indiscreto grabándola.

La morocha volvió a su provincia desde hace unos cuantos días y asegura que está disfrutando mucho de los días de familia así como de aprender a conocerse en soledad, tras cortar su relación con Juan Martín del Potro luego de casi dos años.

“Estoy pensando en irme a vivir afuera y probar, Miami y Madrid son grandes alternativas, estoy averiguando un montón. Mi hermana trabaja con una firma con Estados Unidos y trabaja con el tema de las visas, hay que animarse a hacer algo distinto, nada me ata a Buenos Aires, hago modelaje, acciones en redes sociales", dijo hace algún tiempo analizando su futuro post pandemia.

LEER TAMBIÉN: Jujuy Jiménez sobre el misterioso obsequio que recibió: "No me lo mandó el Pocho Lavezzi, es otra persona que tampoco conozco"