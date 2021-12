La particular manera de Isabel Macedo para anunciar el sexo del bebé que espera con Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo hizo una encuesta para ver si sus seguidores virtuales acertaban el sexo del bebé que espera junto a su marido Juan Manuel Urtubey. Mirá el resultado y el particular anuncio de ella.

Isabel Macedo vive por estas horas un momento de felicidad plena. Su pequeña hija Isabelita acaba de terminar su salita de 3 en el jardín, y a eso se le suma que ya sabe el sexo del bebé que viene en camino, tras confirmar hace algunos su embarazo.

De esta manera, la mujer de Juan Manuel Urtubey tuvo la divertida idea que hacer una encuesta desde su cuenta de Instagram para ver si sus 2 millones de seguidores acertaban el sexo del bebé que espera y que llegará en 2022 para agrandar la familia. Mientras que el 78% aseguró que tendrá un varón y el sólo el 22% se inclinó por una nena, Isabel Macedo les habló a todos ellos para develar el misterio y contarles si acertaron o no.

Así, con un sweater rosa, Isabel Macedo dijo "Con este color no quiero darles ningún mensaje subliminal, es sólo que me parece que ya está... Porque estuve viendo los resultados [de la encuesta]", disparó pícara poniendo cara de no acertaron.

"Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que ven tan bien... que seguro es varón... estás bárbara", agregó entre risas la actriz radicada en Salta con marido y su hija, como para dar a entender que en realidad espera otra nena.

Es por que tras el video con sus palabras, donde sin decirlo de su boca lo dio a entender, Isabel Macedo publicó el resultado de la encuesta en el que explicó que mayoría no acertó al hacer un círculo rosa en el porcentaje de la opción nena, y llenando de corazones rozas la imagen. ¡Se viene otra chancleta para la familia Macedo Urtubey! ¡Felicidades!