Alejandro Fantino recordó sus inicios en radio: "Me hacían creer que salía al aire y me grababan en un TDK"

El conductor de "Fantino a la tarde" y "Living in América" recordó su particular forma de llegar a la radio y relatar la campaña de Boca.

Alejandro Fantino estuvo el jueves en "Intratables", América, y recordó de cómo llegó al relato de fútbol en radio.

"Llego a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo y daba clases de tenis. A través de Anselmo Marini, me presenta a Jorge Santos, que era director de Radio Mitre, que me da la posibilidad de entrar", dijo el conductor de "Fantino a la tarde" y "Living in América".

"Me toman una prueba para entrar a la radio y se estaba yendo Caldiero que no había renovado contrato. Jorge Santos se oculta y se hace pasar por un operador. Me llevan a comer y me dicen que me van a tomar una prueba, yo relataba en broma en el club y arriba de los bondis", recordó.

Y siguió con una particular anécdota: "Llego a la radio a la prueba, estaban todos los gerentes, y me ponen un televisor un partido de Boca-Olimpia. Yo no sabía los apellidos. Y me di cuenta qu reemplazando apellidos de tenistas de LationoAmérica, no se daban cuenta que yo les inventaba los apellidos a los de Paraguay. Le metí ritmo relatando y quedé".

"Después estuve 8 meses relatando sin salir al aire. Me hacían creer que salía al aire y me grababan en un TDK. Nadie me avisaba. Yo llamaba a mi papá después de los partidos y me decía que nadie le comentaba nada de los partidos. Después me dijeron que me grababan y debuté en radio el 20 de enero del 93. Relaté la mejor época de Boca diez años", finalizó Alejandro.