Participó hace 20 años en el programa de Susana Giménez, ganó 1950 dólares y hoy vive en Londres

En el año 2000, cuando aún se hablaba del 1 a 1 en relación al dólar y peso argentino, Susana Giménez arrancaba su temporada número 14 en la pantalla de Telefe con dos juegos nuevos. Uno era el "Suba y gane". Se trataba de un entretenimiento de preguntas y respuestas en el que juegan cinco participantes entre famosos y no famosos.

El segundo formato era "Esto me suena", un juego al estilo "Adivine la melodía" con tres participantes no famosos. Fue ahí donde participó Alicia Seminara, quien hoy vive en Londres y se dedica a la decoración.

En diálogo con PrimiciasYa.com, ella contó cómo fue la experiencia de participar en el ciclo de Susana, a quien admira profundamente. "No pude sacarme una foto con ella ni darle un beso, aún sueño con eso", señaló Alicia, quien se llevó 1950 dólares por haber jugado en ese concurso.

"Corría el año 2000. Había varios días que llegaba temprano de la facu y mientras cenaba, miraba a Susana. Ese año me enganché porque dos veces por semana presentaba dos juegos: Uno, que no me acuerdo cómo se llamaba, consistía en subir escalones y apretar botones y el otro, mi preferido, "Esto me SUena".

"Este juego se trataba de adivinar el nombre de una canción. Ese me gustaba aunque mientras cenaba, yo me ahogaba viendo a los participantes cuando no adivinaban los temas que yo sí! Me acuerdo que me adivinaba casi todas, una vez pasaron temas de comedias musicales, las sabía, pasaban temas de los que fueran, yo, no exagero el 80- 90% las adivinaba!"

"Y se me ocurrió participar. Los premios eran dinero y el premio mayor un viaje a España. Era setiembre, estaba sola y quería irme de viaje a Australia pero para ese entonces, la bonanza de los noventa se estaba terminando y cada vez costaba más ahorrar."

"Entonces vi que participar del programa de Susana era una forma rápida de juntar algo de dinero. Llamé al número que apareció en pantalla. Daba ocupado. Creyendo que me iba a atender un mensaje grabado que me pidiera dejar mis datos, insistí. Muchísimo. Llamaba a cualquier hora, cualquier día, y nada, daba ocupado SIEMPRE."

"Indignada, mandé un mail a TELEFE (el canal donde pasaban el programa) quejándome que para qué ponen un número en pantalla que no funciona! Me contestaron enseguida y me dijeron que ese número sólo funcionaba de 17 a 17.30 horas!"

"Buenísimo! Llamé en esa hora y me atendieron! Poniendo mi mejor voz de segura y simpática y divertida, les dije que quería participar y me dijeron que cómo no y que tenía que participar de un casting y que si podía ir tal día a tal hora."

"Por supuesto! Fui el día y a la hora concertada y después de hacerme completar un cuestionario simple (del que recuerdo la última pregunta «Del 1 al 10, cómo te calificás físicamente? -No importa que tengas un rollito…»), me llamaron a un cuartito donde había una cámara prendida, un chico llamado Diego que me dio un micrófono y que ponía canciones en un grabador para que yo adivinara."

