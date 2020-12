Las participantes de "MasterChef Celebrity" que rechazaron sumarse al nuevo panel de "Cortá por Lozano"

Hace unos días se confirmó la desvinculación de Tamara Pettinato del programa "Cortá por Lozano". La noticia destapó las intenciones de la productora (Kuarzo) de profundizar cambios en el programa de Telefe.

PrimiciasYa.com fue el primer medio en informar en exclusiva que el ciclo que conduce Vero Lozano sufrirá modificaciones en su panel en el 2021 por expreso pedido de las autoridades del canal de las pelotas

Telefe apuesta a renovar el panel con nuevas figuras. El primer cambio fue el de Tamara que se fue de vacaciones, pidió licencia y ya no volverá al ciclo. Hasta el momento, los panelistas que tienen la silla asegurada en el programa es Mauro Szeta y Costa.

Y también seguirían Paola Juárez, Nicolás Peralta y Jorge Tartaglione en el 2021 o se irían rotando con los nuevos. Sin embargo, antes de que esto suceda, Evelyn Von Brocke decidió renunciar al programa y se despidió el pasado viernes.

"Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención! Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! Gracias, gracias, gracias!", escribió la periodista en Instagram.

Y este portal pudo enterarse quiénes fueron las convocadas para reemplazar a Tamara y a Evelyn, pero hasta el momento rechazaron la propuesta ya que el sueldo que le ofrecieron no era redituable y tampoco querían ir todos los días.

"Querían a Belu Lucius, pero contestó que por una historia de Instagram cobra lo que es por mes. Y con Leti Siciliani pasó lo mismo", le dijeron a PrimiciasYa.com.

"Quieren a alguien de MasterChef para que vaya opinando sobre la final y cuando se haga la segunda temporada, y nadie acepto aún. Analía Franchín tampoco quiso sumarse por ahora, no quieren ir todos los días", agregaron.

Cabe señalar que los cambios en el programa se darían recién entre enero y febrero. Y aún resta saber también qué pasará con Diego Ramos que entró hace un mes como panelista invitado.

