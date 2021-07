Un participante de La Voz le contó una anécdota de vida con Montaner: "¡Terminé hospitalizado!"

Fue el cordobés Santiago Fiuri, quien tras su presentación vocal en La Voz Argentina le contó a Ricardo Montaner la vez que le tocó atenderlo en sus pagos con una preparación muy especial. Al ser oriundo de Villa María, fue inevitable que surgiera en la conversación el histórico festival de música que se realiza todos los años.

Es así que el joven que logró que apretasen el botón rojo Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, además de Lali Espósito (con quien finalmente se quedó) con su versión de 'Hasta la raíz', relató que trabajó en la organización del Festival de Villa María y una de las noches le tocó prepararle un té a Ricardo Montaner. “En una de esas noches del 2019 le preparé un té de jengibre a Ricardo”, recordó entre nervioso y risueño.

Claro que Montaner le puso su toque de humor y le respondió como si efectivamente recordase aquel episodio, “Sí me acuerdo de la intoxicación aquella. ¿Supiste que me hospitalizaron por lo del jengibre? Me dio un choque lipolítico”. Ante la sorpresa del concursante, Montaner aclaró rápidamente la broma: “No, mentira. En Villa María preparan un té de jengibre tan bueno”.

Pasada la broma del té de jengibre y la hospitalización, el joven cordobés debió elegir con cuál de los tres equipos de La Voz Argentina que apretaron el botón rojo en la audición a ciegas se quedaba. Una vez más, el team de Lali Espósito fue el elegido, por lo que Fiuri se hizo acreedor de una de las ya famosas camperas que reparte la actriz y cantante a los participantes que deciden optar por su equipo.

¿Y cómo lo conquistó Lali? Diciéndole "quiero que estés en mi equipo, hacerte te de jengibre y ayudarte a que brilles gala tras gala en La Voz Argentina, que sea de mi mano si es que a vos te gusta la idea".

Y tal parece que la propuesta lo sedujo porque al momento de dar su veredicto para anunciar el equipo al que decidía ir, Santiago sentenció seguro "Creo que tengo muchas ganas de un te de jengibre".