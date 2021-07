Un participante de "La Voz Argentina" conmovió al jurado con su dura historia de vida: "Estuve casi 8 meses sin hablar"

"La Voz Argentina" (Telefe) sigue sorprendiendo con la historia de sus participantes y este martes, Germán Giordano sorprendió no sólo con su interpretación de "Piedra y Camino", un éxito al que supo ponerle su fuerza e impronta. También su dura historia de vida conmovió hasta las lágrimas al jurado.

"Soy Germán, tengo 47 años y soy de Mataderos. La primera vez que canté en público fue a los 6 años, cantando tangos con mi papá. Después llegué al blues, jazz y rock", comenzó su presentación.

Y tras la pregunta de Marley, relató que "hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte. Me hicieron una colostomía, aún la tengo... Me dieron fecha para operarme en abril del 2020 pero en marzo empezó la pandemia, así que a seguir esperando y poniéndole fuerzas".

Luego agregó que "perdí por completo la voz. Me tuvieron que operar de urgencia y el entubamiento me lastimó mucho las cuerdas vocales. Estuve casi 8 meses sin hablar. En ese momento pensé que no podía cantar más. La recuperación fue muy lenta y no recuperé la voz como tenía antes y respirar es muy complicada porque todavía tengo abiertas las paredes del estómago. Estoy poniéndole fuerza para cumplir los sueños y estar como antes".

El cantante destacó que le gusta la fuerza de Soledad Pastorutti y el carisma y talento de Ricardo Montaner. Justo fueron los dos jurados que se dieron vuelta en sus sillas al escucharlo.

Al terminar de cantar, se emocionó al contar su historia. "Tuve una operación muy grande y estuve sin latidos. No podía hablar, no podía cantar que es mi amor. Estoy dando todo lo que puedo dar. Con la máquina rota pero con el corazón fuerte", indicó.

Finalmente, Germán eligió ser parte del team Soledad y se prepara para afrontar la próxima etapa de "La Voz Argentina".

LEER MÁS La directora vocal de La Voz Argentina tuvo que salir a hablar ante las versiones de fraude