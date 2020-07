Participante del programa de Natalia Oreiro le apuntó a la jurado Claudia Fernández por bocharlo

El cantante Martín Abascal protagonizó uno de los momentos más polémicos de Got talent Uruguay al presentar una versión rockeada del himno nacional que se ganó dos negativas: la de Claudia Fernández y la de Orlando Petinatti, lo que determinó su eliminación.

El cantante uruguayo, que está radicado en Argentina luego de haber participado con gran suceso en Operación Triunfo 2010, habló con el programa Modlo pillo (laX.uy) donde se declaró sorprendido por la devolución del jurado y contó pormenores de su presentación, que fue grabada y data de comienzos de año.

Claudia Fernández fue la primera en descalificar la actuación de Abascal y de hecho, le dio una cruz roja mientras él cantaba. "Onda me sobra en cualquier fiesta. No me gustó. Tenés una voz divina, no me cabe duda. Pero para mí al himno se le tiene muchísimo respeto", dijo la jurado.

Abascal contó que una vez finalizada su presentación, se desató una discusión entre Fernández y Petinatti, que no se vio al aire en el programa editado. "Claudia estaba en la línea de que era una falta de respeto y que el himno no se toca. Petinatti trataba de suavizar la situación con un speech del arte libre. Puso el ejemplo de Charly García, que había hecho una versión rockera del himno", contó Abascal.

El concursante también dijo que en el casting había hecho la misma presentación del himno que comenzaba lírico y luego viraba al rock. Como también generó controversia, consultó si mantenía su presentación y que la producción del programa le dijo sí, que hiciera esa versión en la grabación definitiva.

Abascal defendió su presentación. "No le cambié la letra al himno, no quemé la bandera en vivo. Agregué batería y guitarras y lo que hice fue cantarlo con respeto y con pasión. Me parece que hubo un prejuicio", dijo. (Tv Show/El País)

