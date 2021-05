La parodia de Florencia Peña del video de Maru Botana chupando hielo

Florencia Peña se puso en la piel de Moni Argento para una divertida parodia del video de Maru Botana chupando un hielo, que se hizo viral hace unos días.

La conductora de "Flor de equipo", Telefe, compartió con sus seguidores una desopilante imitación.

“El regalo sorpresa de Moni para Pepe”, fue el titulo que le dio al posteo subido a Instagram el fin de semana.

"Pepe, una amiga me inspiró para mandarte este video, ahora que estamos por cumplir nuestro aniversario", se la escucha decir en el video al ritmo de una cumbia de fondo.

LEER MÁS: Analía Franchín habló de la salud de su hermana internada por adicción a la droga y alcohol

Cabe recordar que en su momento, Maru contó en "Intrusos" sobre la repercusión que tuvo ese video.

"Me copé chupando el hielo. Me encantó, estaba disfrutando un montón. De repente los chicos que me ayudan en redes me llaman y me dicen que estaba en todos lados el video", precisó la cocinera.

Y agregó: "Explotaron las redes. Hoy me levanté y lo volví a poner. Me parece buenísimo que nos reíamos en este momento que estamos pasando. Mi marido ni se entera si no le cuento, cero redes. Y mis hijos nada, los chicos no me están controlando. Me divierto, nunca imaginé que iba a pasar esto".

Y cerró: "Soy re naturaleza y me copó ver el hielo. Me pareció llamativo porque no se derretía. Lo disfruté. Me copa mucho la montaña y el aire libre".

LEER MÁS: Maru Botana habló del video viral chupando hielo: "Soy re naturaleza y me copó"