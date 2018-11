Paris Hilton aún no le devuelve el anillo de compromiso a su ex y él lo quiere de regreso

¿Recuerdan que a principios de año Paris Hilton se comprometió y su enorme anillo de compromiso se volvió viral en Internet? Pues ahora resulta que la mediática terminó con su compromiso y peor aún, él quiere el anillo de regreso.

De acuerdo con medios internacionales, Chris Zilik compró el anillo por dos millones de dólares y se dice que como Paris tenía una relación cercana con la joyería, le hicieron un muy buen descuento.

Supuestamente, fue Paris quien rompió el compromiso y según las leyes de California, ella debe regresar el anillo y claramente, él lo quiere de regreso.

Desde que terminaron, no han tenido contacto alguno y aunque se sabe que él quiere el anillo de regreso, no se lo ha pedido, y ella no lo ha regresado.

