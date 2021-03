Paramount+ llega a la Argentina con un extenso catálogo y más de 5 mil horas de contenido

La espera terminó, Paramount+, el servicio de streaming premium de ViacomCBS llegó a Argentina. Con una amplia variedad de contenidos para toda la familia: series exclusivas y originales, películas taquilleras, producciones originales Latinoamericanas y producciones originales argentinas.

Paramount + contará también con el increíble contenido de SHOWTIME (el reconocido canal de series y películas premium de Estados Unidos), que incluye la serie dramática Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston, The Good Lord Bird, con un gran elenco encabezado por Ethan Hawke, City On a Hill, con Kevin Bacon, The Comey Rule, con Jeff Daniels y la serie dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Benicio Del Toro, Escape at Dannemora,

El nuevo servicio de streaming, también ofrecerá series originales como: No Activity, Strange Angel y la divertida serie infantil de Bob Esponja, Kamp Koral. El contenido exclusivo de Paramount+ incluye la serie protagonizada por Maisie Williams, Two Weeks to Live, así como la tercera temporada de Yellowstone, y las multipremiadas series: The Handsmaid's Tale y Killing Eve, en su cuarta y tercera temporada respectivamente.

“Estamos muy emocionados porque la llegada de Paramount+ a Latinoamérica, es la consolidación de la estrategia de streaming de ViacomCBS” afirmó Dario Turovelzky, vicepresidente senior, director general para Cono Sur y Contenidos Globales en ViacomCBS Networks Américas. “La nueva plataforma SVOD ofrecerá producciones internacionales y locales originales, contenido exclusivo y una robusta librería de contenido a un precio muy competitivo para todos los usuarios que buscan ver series y películas Premium”.

Paramount+ ofrece una prueba gratuita de 7 días y luego una suscripción de $299 mensuales. Estará disponible en ParamountPlus.com, en dispositivos de TV, y a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android. El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios, incluidos Apple, Claro Video y Mercado Libre.

Además, la montaña de entretenimiento de Paramount+, incluirá también películas taquilleras como The Outpost, The Fanatic, así como una extensa biblioteca de contenido clásico que incluye series y películas como Misión Imposible, la trilogía de El Padrino, Forrest Gump, Vanilla Sky, NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, Ray Donovan y The Affair.

Con motivo del lanzamiento en Latinoamérica, en Argentina se realizará un espectacular mapping que dará la bienvenida a este nuevo servicio de streaming. Esta noche, desde la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo un show impactante: Sobre las columnas de uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad, se verá en tres dimensiones un adelanto de lo que es Paramount+.

Asimismo, Pluto TV, el servicio de streaming de televisión gratuito líder en la región, tendrá un canal especial que presentará en exclusiva la propuesta de contenido disponible en la plataforma Paramount+.

