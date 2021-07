El papelón de Tomás Fonzi en la casa de Mirtha Legrand: "Estaba un poco nervioso"

Tomás Fonzi estuvo invitado a Los Mammones, el programa de Jey Mammon en América TV.

En el living del humorista, el actor sorprendió al recordar una anécdota desopilante que vivió en la casa de Mirtha Legrand, en los años que él era novio de su nieta, Juana Viale.

“¿Me podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha Legrand y ella te levantó?”, le preguntó el conductor. “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004″, comenzó relatando el invitado.

“Y sí, había un evento y fui muy cansado, realmente muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Me había tomado un whisky riquísimo.... Me senté en un sillón afuera y me dormí”, siguió Fonzi.

“La quedaste y todos se fueron”, acotó Jey Mammon. El actor explicó que, horas más tarde, se enteró que la propia diva intentó despertarlo. "Después me contaron... Yo me desperté con el rocío cayendo, con una capa de escarcha, la señora pasó y con el dedo me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, creo que se autoprotegió”, remató el actor.

