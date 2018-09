El lunes pasado, Carolina Papaleo opinó en "Incorrectas", América, sobre el tema planteado en la mesa sobre los especiales de Susana Giménez en Telefe y fue muy crítica.





"Me aburre. No la miro porque tengo miedo de quedar atrofiada con ese programa. No me gusta nada", comentó la actriz.

Embed







Por su parte, Nora Cárpena, otra de las panelistas del ciclo que conduce Moria Casán, consideró: "Yo no hablo porque la conozco bastante. La amo, me encanta. La quiero mucho. Susana juega".





Y agregó Cárpena: "A mí me parece que está bien que haga todo por rating porque todos los que estamos en televisión hacemos todo por rating. Hay gente que hace cosas mucho más graves por rating".





Lo cierto es que ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Papaleo volvió a disparar contra la diva de los teléfonos: "Me parece tan poco importante el tema, pero bueno. Me preguntaron ahí en el programa sobre el especial de Susana con Verónica Castro y yo dije que no veo eso, además nunca sé cuándo lo dan".





"Creo que son especiales este año, pero nada me interesa menos que ver eso. Me pareció todo muy retro, estamos viviendo una situación social muy tensa y que ella haga eso... Esa frivolidad me parece demasiado... Mucha pizza con Champagne", finalizó Carolina.