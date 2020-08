Paola Barrientos, en contra del teatro por streaming: “Es algo que no admito”

Paola Barrientos vuelve al cine, esta vez, de la mano de la plataforma Netflix donde se estrenó el filme "Crímenes de familia".

La actriz compone un personaje clave para la historia y en rueda de prensa charló con Diario Hoy de La Plata sobre la nueva normalidad del cine, el teatro y la televisión. Se opone, terminantemente, a la realización de teatro vía streaming.

"De las cosas que estoy viviendo es lo menos loco, no me resulta extraño y además estará en simultáneo en todo el mundo", dijo sobre el estreno del filme donde participa por la plataforma Netflix.

Y agregó sobre el teatro en esa misma frecuencia: "Eso me resulta más extraño. El cine de última está pensado para la pantalla, me resigno a cambiar el cine en la pantalla del living, pero el teatro por pantalla es algo que no admito, hay algo que es muy difícil de reproducir".

"Sí, pero también obliga a pensar otras formas de exhibición y de producción, Tarascones online no es Tarascones, ni suple, ni reemplaza, es otra cosa", explicó ahora que en Argentina hay muchas obras por streaming por la imposibilidad de la asistencia de público a las salas.

