Pancho Dotto, desesperado por la búsqueda de sus perros: "Nos estamos moviendo día y noche"

Pancho Dotto mantuvo una entrevista con este medio para contar el difícil momento que atraviesa debido a la pérdida de John y Lennon, sus perros, que desaparecieron hace diez días en El Refugio, la casa del agente de modelos en Entre Ríos. mantuvo una entrevista con este medio para contar el difícil momento que atraviesa debido a la pérdida de, sus perros, que desaparecieron hace diez días en, la casa del agente de modelos en Entre Ríos.





"El 1° de mayo llegué a la chacra y el 2 me puse en actividad porque me vine a hacer revisaciones en mi columna, porque estoy complicado. El jueves 3 de mayo, a las 12.30hs, la hija de los caseros del Refugio vieron que no estaban y se lo dijo a los padres", relató Dotto a este portal.

Embed Una publicación compartida de Luis Francisco Dotto (@panchodotto) el 13 May, 2018 a las 5:28 PDT

"Me avisaron a mí, esperamos una hora y salimos a buscarlos todo el jueves bajo una lluvia torrencial. También fuimos el viernes y nada. El sábado dejó de llover y vino un amigo con un dron. Organizamos un operativo importante, dividimos las áreas y no encontramos nada", agregó muy angustiado el empresario.





Pancho afirmó: "Estuvimos en programas de radio y televisión de la zona, hicimos flyers. Lennon tiene 9 años y medio y John es cachorro, me lo recomendaron para Lennon porque estaba caído. Los estamos buscando día y noche".

Embed Una publicación compartida de Luis Francisco Dotto (@panchodotto) el 29 Abr, 2018 a las 6:33 PDT

Para cerrar, Pancho remarcó: "Jamás pensaría que están muertos, pero hay un antecedente donde se perdieron. Igualmente, pienso que nunca tropezarían con la misma piedra. Quizás perdieron el olfato por la lluvia y no se ubicaron".