Pampita vuelve a la tele: "Me van a ver amamantando en cámara"

El lunes 15 de marzo, Pampita vuelve a la televisión con su clásico ciclo "Pampita Online" que esta vez irá a las 20 y con una hora de duración, en Net Tv.

Paula Galloni, una de las integrantes del ciclo, estuvo hoy en el ensayo general del programa y entrevistó a Pampita para el ciclo "Esto no es Hollywood" que conduce Fernanda Iglesias por Mucha Radio.

"Me encanta, vamos a estar en horario que tuvimos la primer temporada, siento que la gente está más tranquila como para poder mirar tele y hacer un paneo general de lo que pasó en el día y de lo que está sucediendo", dijo la animadora en la entrevista.

Y agregó sobre las náuseas que el provocaron los primeros meses de embarazo: "Me siento bien, ya pasó la época de las náuseas, normales, ahora re bien, con mucha energía".

El ciclo tendrá una hora de duración por lo que van a tener que comprimir mucho el envío: "Va a ser como un concentrado de una hora, a este equipo nos gusta mucho a hablar, pero vamos a ir poniéndonos a tono con los días y tratar de comprimir todo lo que le queremos contar".

Sobre el periodo de licencia por el nacimiento de su primera hija con Roberto García Moritán, manifestó: "Yo creo que voy a volver muy rápido, con la experiencia de mis otros embarazos me siento muy bien a los pocos días, y además siempre voy con mis hijos a todos lados. El programa dura una hora. Fue así, se dio, no lo pedí, pero una hora puedo estar al aire, si no estaré amantando al aire. Nos podemos organizar para estar una hora al día".

"No sé si me voy a contener no mostrarla, es mucha gente que manda cariño y que realmente está feliz con esta nueva integrante de la familia. Uno tiene esa cosa de mamá babosa", dijo sobre el final de la entrevista.