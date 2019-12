Pampita volvió a su programa y contó dónde convivirá con su flamante esposo

Tal como adelantó este portal, Pampita regresó a la Argentina tras alargar la luna de miel con su flamante esposo, Roberto García Moritán.

La conductora estuvo en su programa de NET Tv, "Pampita Online" y la semana que viene estará en el ciclo de Marcelo Tinelli, "ShowMatch".

"¡Hoy empieza la convivencia! Voy a ver si deja tirada la toalla, si ronca… bueno, algo ya chequeé. Estuvimos juntos allá pero ahora viene la convivencia, convivencia", dijo Pampita en su programa.

Y agregó: "Vamos a vivir en mi casa, acá en capital por ahora. Principalmente porque mis hijos van al colegio cerquita y era mucho cambio este año. Pero veremos el año que viene qué hacemos. Él vivía en San Isidro. Hoy vendrá con la valijita".

Por su parte, la animadora manifestó que su esposo se manejó muy bien en Francia porque sabe hablar perfecto el idioma.

"Mi marido habla perfecto. Nada más sexy que un hombre hablando en francés. Él decía cualquier cosa y yo así, embobada. Acá me preguntaban ‘¿le pediste en la noche de pasión que te hable en francés?’. Y no, no se me ocurrió. Ahora se lo voy a pedir", ironizó.