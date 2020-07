Pampita volvió a hablar sobre sus días de playa y aclaró su secreto para que los fotógrafos no tomen imágenes de su celulitis

Todos los veranos Pampita se instala en Punta del Este, Uruguay. La modelo llega a fines de diciembre y no se va hasta casi terminado enero por lo que, si el tiempo la acompaña, tiene varios días de sol y playa.

La modelo es una de las figuras más buscada por los fotógrafos por lo que si visita una playa que ve a muchos trabajando reveló que intenta que no le tomen fotos al sol directo que suele dejar todas las imperfecciones al descubierto. "Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos", había dicho.

LEER TAMBIÉN: Bautista Vicuña mostró su fuerte carácter y defendió a su madre de las críticas

"Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Recordemos a Wanda Nara que la vuelven loca cada vez que va a la playa y le sacan fotos a propósito; o a Shakira que se mete a nadar con pollera. Yo no voy a la playa hasta el atardecer y ahí voy caminando para todos lados, no me importa nada. Y si no, me quedo en la reposera congelada hasta el atardecer", había dicho Carolina.

Entonces, luego de varias críticas volvió a hablar al respecto: "Pero ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se toman todo al pie de la letra", pidió.

"Quiero aclarar que sí voy a la playa, porque el otro día dije que no voy hasta las cinco de la tarde. Si yo voy a una playa que está llena de paparazzis, me quedo en la reposera y voy más al atardecer a darme el chapuzón, porque sé que me van a matar a fotos. Pero, ¿¡cómo me voy a ir de vacaciones, todo un verano, sin ir la playa!? No es tan literal, se tomen todo al pie de la letra", exclamó.

LEER TAMBIÉN: Una amiga de Pico Mónaco se animó a contar cuál es la diferencia entre Pampita y Diana Arnopoulos