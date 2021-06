Pampita se vacunó contra el Covid: "Ya estoy protegida"

Roberto García Moritán grabó las imágenes en las que Pampita le señala al enfermero: "No me hagas doler el brazo". Mirá el video.

El viernes, Pampita lo había anunciado a través de un vivo de Instagram, tras anotarse este mismo viernes. Sucede que a medida que avanza la campaña de vacunación en medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, al menos en Capital, las embarazadas mayores de 18 tienen prioridad para recibir la vacuna contra el covid.

Fue a última hora del viernes cuando Pampita transmitió en vivo desde su red social para contar "Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana. Hoy salió el empadronamiento a las 8 de la mañana. Me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana", explicaba emocionada la modelo.

Es por eso que durante el mediodía del sábado, la jurado de La Academia se acercó al vacunatorio elegido junto a su marido Roberto García Moritán para aplicarse la vacuna.

El camarógrafo que inmortalizó el momento, por supuesto fue el papá de su futura hija. Allí puede escuchársela a Pampita hablar con el encargado de aplicarle la vacuna. "¿Tenés buena mano, no? No me hagas doler el brazo", le dice risueña al enfermero.

Y así, en la siguiente historia la conductora mira a cámara y anuncia "Ya está, no dolió nada! Que alegría!", mientras su marido la felicita con un "Muy bien mi amor". El final de esta historia: Pampita mostrando el certificado de vacunación al grito de "¡Estoy protegida!".

