Pampita sorprendió a Pico Mónaco en su programa

, dijoen la presentación de la invitada para sorprender al ex tenista.

Y Pico Mónaco agregó: "¡Bienvenida a la más linda de la República Argentina, mi mujer!".

Lo cierto es que Pampita estaba en la productora Kzo porque tenía una reunión para definir cuestiones vinculadas a su programa que saldrá al aire por Telefe a partir de abril. "Yo vine a una reunión y me mandaron para acá", añadió Carolina entre risas.

En cuanto al ciclo, la modelo confirmó la información brindada por este portal. "Vamos a estar a las 11 de la mañana. No nos van a mover. Me van a dar el mejor horario para que no nos destruyan y para empezar. Hay que tener un voto de confianza", explicó.

