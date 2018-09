Pampita se cansó de todo y compartió un mensaje que grafica su actual estado de ánimo

Pampita no deja de ser noticia y las fotos publicadas esta semana por la revista Hola, donde se lo ve a ingresando a su flamante domicilio volvieron a impulsar algunos rumores sobre la vida privada de la modelo. no deja de ser noticia y las fotos publicadas esta semana por la revista Hola, donde se lo ve a Pico Mónaco ingresando a su flamante domicilio volvieron a impulsar algunos rumores sobre la vida privada de la modelo.

Sin saber a ciencia cierta si la pareja continúa separada o se reconcilió, la morocha mantiene cortado el diálogo con la prensa y la actualidad de la relación con el ex tenista sigue siendo un misterio.

Así las cosas, este viernes, Carolina se depachó en las rede sociales con una reflexión que denota cierto hastío en ella.

"Me mandaron esto y me pareció tan claro... 'Dicen que el mejor momento de nuestras vidas es cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa un carajo lo que piensen de nosotros'", expresó Pampita en Instagram. ¿A quién le habrá dedicado la frase?

