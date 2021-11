Pampita reveló el retoque estético que se realizó antes de que naciera Ana

A Pampita no le pasan los años, y a pesar de todas las situaciones que tuvo que vivir, la modelo siempre se muestra impecable.

Con su pelo castaño claro y su sonrisa de oreja a oreja, Pampita hace que sea cada vez más querida por el público y sus fans.

Y en su reality, Siendo Pampita, la conductora reveló que retoque estético se hizo antes de dar a luz a Ana, su hija menor. "Me hago blanqueamientos dos o tres veces al año y le pongo aparatos a todos los que me rodean. Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima", señaló.

La modelo confía plenamente en hermano Guillermo, que es odontólogo, para ocuparse de su salud dental. "Me tiene que hacer blanqueamiento porque viene el parto y yo tengo que estar divina... ¡Tengo que tener los dientes blancos!", dijo en ese entonces.

"Siempre fue una fascinación con los dientes y que mi hermano sea odontólogo era perfecto para la vida. Desde que se recibió se ocupó de mi sonrisa y es una sonrisa muy halagada porque son mis dientes naturales y están perfectos", indicó Pampita.