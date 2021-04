Pampita reveló que con Nicole Neumann compartieron hombres: "Me parece que fueron dos"

Pampita sorprendió al contar este lunes que con Nicole Neumann compartieron dos hombres en distintas épocas de su vida.

Todo surgió a partir de un comentario que le hizo Gabriel Oliveri, uno de los columnistas de su programa de Net TV.

“Y otra cosa, tengo una bomba que te tengo que preguntar. Yo los sábados estoy en Santo Sábado, en América, con Nicole”, comenzó Oliveri.

"¿Qué pasó con el chico ése que se la vio?”, lo interrumpió Pampita. “Ah, yo eso se lo pregunté y me dijo que era un amigo, que nada que ver. Pero dijo algo que tiró una bomba, yo creo que te la van a preguntar, entonces digámoslo en este programa. Dijo que ella compartió con vos un hombre y medio”, le confesó Oliveri.

“¿Uno y medio? Me parece que dos”, sorprendió Pampita. “Redobló la apuesta”, le dijo Oliveri entre risas.

“Yo creo que hay dos seguro”, reafirmó Pampita. “¿Seguro? Ay, qué genial. Bueno, nosotros lo tiramos”, le dijo su panelista.

“En distintas épocas de la vida, ella más chiquita”, acotó Pampita. “Bueno, de uno me dice que estaba chichoneando con las dos, él se quedó con vos y ella vio en las revistas que vos salías con él y ella lo dejó de lado. Después que cortaron ustedes él la vuelve a llamar y ella dijo no, pará, ya saliste con Pampita…Estuvo bueno que ella con humildad dijo estaba mensajeándose con las dos, elige a Caro y después me quieren llamar a mí que terminó con Caro”, añadió Oliveri.

“No lo vamos a mandar al frente”, dijo Pampita, piadosa. “No, así que ella dijo uno y medio y Caro redobla la apuesta”, comentó Oliveri.

“Ah, porque con ese no concretó, por eso dice uno y medio”, le dijo Pampita. “No concretó, con ése dijo que hubo unos besitos, éste que después estuvo con vos, y después el otro llamó y le dijo en qué andas y le dijo escúchame, estuviste con Pampita, y se enteró por las revistas. Nicole, el sábado lo hablamos, fueron dos, no uno y medio”, cerró Oliveri.

