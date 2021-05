Pampita reveló si Moritán influyó en su acercamiento a Benjamín Vicuña y La China Suárez

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña juntaron a sus familias para homenajear en una ceremonia privada y al aire libre a Blanquita, la hija de la ex pareja que falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía 6 años.

La menor hubiera cumplido 15 y por eso sus padres hicieron un suelta de globos con mensajes y un cálido homenaje donde participaron las familias de Pampita y Vicuña.

Las sentidas imágenes las compartió su hermano Guillermo Ardohain en su cuenta de Instagram y fueron replicadas por la modelo. Fue con la presencia de Vicuña y La China Suárez, su actual pareja, además de los hijos que tienen en común

Ante la repercusión que tuvo la imagen que se conoció vía redes, la modelo y conductora explicó luego desde su programa, "Pampita Online".

"La verdad que yo no publiqué nada pero no tenía nada de malo, está todo bien. No imaginamos que íbamos a tener repercusión por eso. Hace mucho que nos manejamos así como familia, vamos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año", comenzó Pampita.

LEER MÁS: Mar Tarrés culpó a Cinthia Fernández por el acoso de sus seguidores: "Ella sabe bien lo que genera"

"Es lo que corresponde por los chicos y para que ellos tengan un ambiente de paz y amor. Creemos que el amor sólo se enseña con el ejemplo y eso es lo que reina en nuestra en familia", siguió.

Y cerró: "Hay niños de todas las edades, los que vienen en el futuro, así que lo mejor es que reine el amor y se críen en ese contexto nuestros chicos. Si les llamó la atención, para nosotros es algo muy natural".

En charla con la revista ¡Hola! Argentina, la modelo se volvió a referir a aquel acertamiento que hubo con Vicuña y Suárez: "En realidad, siempre nos manejamos como familia. Yo quiero que mis hijos se críen en un ambiente de amor, respeto, cordialidad y que se sientan cómodos en todas las situaciones. La única manera es en el día a día y con el ejemplo. Si se lo queremos inculcar somos nosotros los que se los tenemos que demostrar", afirmó.

Y aclaró además que su marido, Roberto García Moritán, no influyó en la decisión de tener buena onda con su ex y La China: "No tiene nada que ver con él. Siempre los adultos tuvimos en claro que los chicos son lo más importante de nuestras vidas. Eso fue así desde siempre", fundamentó Pampita.

LEER MÁS: Martín Candalaft reveló una interna al trabajar con Andrea Taboada: "No me llevé muy bien con ella"